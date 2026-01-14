Відео
Головна Армія Є влучання 24 дронів — як працювала ППО в Україні цієї ночі

Є влучання 24 дронів — як працювала ППО в Україні цієї ночі

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 08:47
Обстріл України 13 січня — чим атакувала Росія і що вдалося збити ППО
Боєць мобільної вогневої групи ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 14 січня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні із застосуванням балістики та ударних безпілотників. За наведеними даними, противник випустив три балістичні ракети "Іскандер-М" з території Ростовської та Воронезької областей РФ, а також запустив 113 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів.

Про це повідомили в пресслужбі Командування ПС ЗСУ. 

Читайте також:

Що відомо про російську атаку по Україні 14 січня

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Чауда і Гвардійське з ТОТ АР Крим. Зазначається, що близько 70 із них були "шахедами".

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на сході та півночі країни.

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Разом із цим зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих дронів та їхніх уламків ще на трьох локаціях.

Нагадаємо, атака триває. Зокрема вранці, 14 січня, стало відомо, що у Києві лунали вибухи внаслідок дронової атаки. Стало відомо про пожежу. 

Також речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевіор заявив, що в Одесі було пошкоджено будівлю консульства внаслідок російської атаки.

безпілотники ППО дрони ракетний удар Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
