В Україні відзначають День морської піхоти 23 травня

Морські піхотинці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

23 травня в Україні відзначають День морської піхоти — свято одного з наймобільніших і найпрофесійніших родів військ у складі Військово-Морських сил ЗСУ. Цей день є даниною поваги до воїнів, які щодня стоять на захисті держави — як на морському узбережжі, так і на суші, часто в найгарячіших точках фронту.

Новини.LIVE розповість все про День морської піхоти в Україні.

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Свято встановлено Указом президента №145/2018 саме 23 травня — в пам’ять про наказ гетьмана Павла Скоропадського від 1918 року, яким він започаткував створення Морського полку на базі Чорноморського флоту. До 2018-го день морської піхоти в Україні відзначався 16 листопада — в день формування першого морського полку Армії УНР.

Морський піхотинець. Фото: 36-та ОБМП

Що роблять морські піхотинці

Морська піхота ЗСУ виконує широкий спектр бойових завдань: оборону прибережних районів, участь у штурмових і десантних операціях, а також утримання позицій на сухопутних фронтах. Їхнє гасло "Вірний завжди!" — це не просто девіз, а принцип життя.

Після анексії Криму у 2014 році частина морських піхотинців зберегла вірність присязі, вийшла з окупованої території та стала основою для відновлення української морської піхоти. Саме вони створили потужне бойове з’єднання, що вже під час повномасштабної війни проявило себе на найтяжчих ділянках фронту — від оборони Маріуполя до боїв за Вугледар, Бахмут і Попасну.

До складу морської піхоти входять, зокрема, 35-та, 36-та, 37-ма окремі бригади, кожна з яких має свою історію звитяги. Бійці морської піхоти регулярно проходять навчання за стандартами НАТО, беруть участь у міжнародних операціях і навчаннях, як-от Sea Breeze.

Морські піхотинці. Фото: 38 ОБМП

У 2019 році українська морська піхота отримала нову символіку — берет кольору морської хвилі та емблему із тризубом і якорем. Ці зміни відображають відмову від радянської спадщини й курс на євроатлантичну інтеграцію.

День морської піхоти — це день пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи країну, і визнання мужності живих. Це день, коли вся Україна вшановує своїх героїв, які щоденно стоять на передовій, не втрачаючи бойового духу навіть у найважчих умовах.

Нагадаємо, одеські морпіхи показали ефектне відео знищення російських військових та техніки на фронті.

Також оператори дронів 35-ї ОБрМП показали відеокадри, як завдали ударів по піхотинцях супротивника.