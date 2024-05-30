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Чи має оновлювати дані медикиня з інвалідністю — що говорить закон

30 травня 2024 15:05
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи має оновлювати дані медикиня з інвалідністю — що говорить закон
Військова медикиня. Фото: "Всеукраїнський Собор"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Жінки-медики, які перебувають на військовому обліку, мають в обов’язковому порядку пройти процедуру оновлення даних. Уникнути цього неможливо навіть за наявності у такої військовозобов’язаної інвалідності будь-якого ступеню.

Таку ситуацію прокоментував на порталі Юристи.UA адвокат Юрій Айвазян.

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За словами адвоката Айвазяна, жінка-медик, яка перебуває на військовому обліку, так само як і військовозобов’язані чоловіки, має обов’язково оновити свої дані.

При цьому наявність у неї інвалідності не є підставою для того, аби відмовитися від процесу оновлення даних.

Як оновити дані жінкам-медикам

Оновлення даних для такої категорії військовозобов’язаних є стандартним, нічим не відрізняючись від процесу, виписаного у законодавстві для усіх інших громадян, які перебувають на військовому обліку.

Це можна зробити за допомогою:

  • візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • візиту до центру надання адміністративних послуг;
  • електронного кабінету призовника / військовозобов’язаного / резервіста.

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію унормовує мобілізацію жінок під час воєнного стану та в мирний час. Примусової мобілізації для жінок не буде, однак представницям деяких професій треба встати на обов'язковий облік.

Додамо, що, згідно із новим законом, медикині, які не стоять на обліку в ТЦК, не зможуть влаштуватися на роботу.

Також Новини.LIVE писали про те, що, згідно із інформацією пресслужби ЗСУ, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

медики
ТЦК та СП
жінки
мобілізація
військовий медик
жінки на війні

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